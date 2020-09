Positiver Corona-Fall beim FC Luzern

Beim FC Luzern gibt es innerhalb der Mannschaft einen positiven Corona-Fall.

Wie die Innerschweizer mitteilen, fiel der Test bei einem Spieler positiv aus. Er begab sich am 1. September in Isolation. Zwei weitere Spieler stehen unter Quarantäne. Die übrigen Spieler und der Staff wurden seither einem Test unterzogen und befinden sich bis zum Vorliegen der Resultate in Selbstisolation.

Der FC Luzern hat in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern und gemäss seinem Schutzkonzept umgehend alle notwendigen Sofortmassnahmen getroffen.

Ein Spieler der 1. Mannschaft des FC Luzern musste sich infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus am 1. September 2020 in Isolation begeben. Alle Infos auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/aoHk3tcsOe — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) September 2, 2020

psc 2 September, 2020 21:07