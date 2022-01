Timm Klose steht vor der Rückkehr in die Super League

Der seit Sommer vereinslose Verteidiger Timm Klose könnte wieder bei einem Super League-Klub anheuern – in der Innerschweiz.

Wie die “Luzerner Zeitung” berichtet, könnte der 33-jährige Abwehrspieler schon in Kürze beim FC Luzern unterschreiben. Sein Berater Gaetano Giallanza weilte bei der Testspiel-Niederlage gegen Winterthur (0:1) auf der Tribüne. Die Luzerner Abwehr präsentiert sich in der bisherigen Saison alles andere als sattelfest. Verstärkung wird gesucht, erst recht nach der erfolgten Trennung von Holger Badstuber. Während Saulo Decarli vom VfL Bochum kein Thema mehr sein soll, rückt nun Timm Klose in den Fokus.

psc 18 Januar, 2022 10:23