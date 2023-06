Zwei neue Profis für den FC Luzern: Mauricio Willimann & Ruben Dantas Fernandes

Der FC Luzern stattet seine Nachwuchskräfte Mauricio Willimann und Ruben Dantas Fernandes mit Profiverträgen aus.

Willimann durchlief bei den Innerschweizern sämtliche Nachwuchsstufen und kam in der abgelaufenen Saison vorwiegend in der U21 in der Promotion League zum Zug, wo der 20-jährige Innenverteidiger 27 Spiele bestritt. Im April feierte der schweizerisch-mexikanische Doppelbürger zudem sein Debüt in der Super League. Nun unterschreibt er beim FC Luzern seinen ersten Profivertrag bis 2026.

Für die gleiche Länge wird auch Linksverteidiger Ruben Dantas Fernandes gebunden. Für die kommende Saison wird der frühere Kriens-Junior an Challenge Ligist FC Wil verliehen.

In dieser Saison bestritt Dantas Fernandes in der Promotion League 30 Spiele und erzielte dabei sieben Tore erzielt. Auch er konnte am vorletzten Spieltag gegen Sion sein Super League-Debüt feiern.

Mit Mauricio Willimann und Ruben Dantas Fernandes unterschreiben zwei Eigengewächse ihren ersten Profivertrag. Beide Verträge sind bis im Juni 2026 gültig.

Herzliche Gratulation an die beiden!

psc 14 Juni, 2023 11:15