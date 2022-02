Constantin: Shaqiri dachte über Wechsel zum FC Sion nach

Sion-Präsident Christian Constantin hatte am Mittwochmorgen einmal mehr einen denkwürdigen Auftritt – diesmal beim Walliser Radiosender “Rhône FM”. Dabei sprach er über einen möglichen Transfer von Xherdan Shaqiri ins Wallis.

Der Schweizer Nationalspieler ging am Dienstag angeblich auf CC zu und wollte über die Möglichkeit eines Transfer ins Wallis sprechen. Constantin sagt im Radio: “Shaqiri wollte am Dienstag, dass wir uns sehen, mangels Spielzeit in Lyon. Im Vorfeld der WM suchte er einen Verein, bei dem er mehr Spielzeit hätte.” Sions Sportchef und Präsidenten-Sohn Barthélémy Constantin habe einen sehr guten Kontakt mit dem 30-Jährigen. “Sie reden viel”, verrät der Sion-Klubboss. Nach dem Gala-Auftritt Shaqiris gegen Olympique Marseille am Dienstagabend (1 Tor, 1 Assist) sei ein möglicher Transfer des Edeltechnikers ins Wallis nun aber vom Tisch.

Erst am Montag ist CC mit der Verpflichtung von Nati-Verteidiger Loris Benito ein kleiner Coup gelungen. Ein Shaqiri-Transfer zum Super League-Klub hätte natürlich sämtliche Dimensionen gesprengt.

psc 2 Februar, 2022 13:27