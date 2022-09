Sion-Stürmer Filip Stojilkovic ist auf Schalke ein Thema

Filip Stojilkovic zeigt sich beim FC Sion in dieser Saison sehr treffsicher. Seine starken Leistungen sind auch Bundesligist Schalke 04 nicht verborgen geblieben.

Wie «Le Nouvelliste» berichtet, werfen die Gelsenkirchener neben vielen anderen Klubs ein Auge auf den ehemaligen FCZ-Junior, der in dieser Saison bereits fünf Tore für die Walliser markiert hat. Stojilkovic gibt in der offensive von Sion derzeit den Ton an – noch vor Neuzugang Mario Balotelli. Stojilkovic stiess 2020 ins Wallis und steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag. In Deutschland sammelte er während einer Saison in der U19 der TSG Hoffenheim schon gewisse Erfahrungen. Ein Auslandswechsel ist für den Schweizer U21-Natistürmer sicherlich ein Ziel. Ob und wann es soweit ist, steht zurzeit noch in den Sternen.

