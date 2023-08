Abgang beim FCSG: Noha Ndombasi wechselt nach Frankreich

Der französische Stürmer Noha Ndombasi verlässt den FC St. Gallen nach einem Jahr wieder und kehrt in seine Heimat zurück.

Der 22-Jährige hat bei Zweitligist US Concarneau einen Vertrag unterzeichnet. Während seiner Zeit in St. Gallen kam Ndombasi zu elf Teileinsätzen in der Super League. In der Vergangenheit lief er einst auch für den FC Valencia in Spanien auf.

psc 21 August, 2023 12:15