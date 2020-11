Corona-Fall beim FCSG: Basil Stillhart positiv getestet

Der FC St. Gallen muss einen weiteren Corona-Fall in den eigenen Reihen melden: Defensivspezialist Basil Stillhart wurde positiv getestet.

Die Espen unterzogen am Samstag die gesamte Mannschaft Coronatests. Jener von Stillhart fiel positiv aus. Der 26-Jährige zeigt laut Klubangaben keine Symptome und stand seit Samstag auch nicht mehr im Kontakt zum Team. Deshalb konnte die Meisterschaftspartie gegen Lausanne-Sport am Sonntagnachmittag (2:2) nach Absprache mit dem St. Galler Kantonsarzt wie geplant durchgeführt werden. Stillhart begab sich umgehend in Isolation.

psc 22 November, 2020 18:38