Der FC St. Gallen blickt auf Ösi-Verteidiger Julian Tomka

Der FC St. Gallen spekuliert auf ein Engagement des österreichischen Abwehrspielers Julian Tomka.

Der 23-Jährige ist noch in seiner Heimat beim Zweitligisten SV Lafnitz beschäftigt. Im Sommer kann er ablösefrei wechseln, der Vertrag läuft nämlich Ende Juni aus. Laut einem Bericht von “Laola1” hat der FC St. Gallen bereits Kontakt zu Tomka hergestellt. Der Abwehrspieler will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Der Sprung ins Ausland ist wahrscheinlich. Neben dem FCSG soll sich auch ein deutscher Zweitligist konkret mit ihm beschäftigen.

psc 30 April, 2021 17:40