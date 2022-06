Elie Youan zieht wieder weiter – diesmal nach Schottland

Der FC St. Gallen hat einen weiteren Abgang bekanntzugeben: Elie Youan wird erneut bei einem anderen Klub auf Leihbasis geparkt. Dieses Mal versucht er sich in Schottland beim Hibernian FC.

Hibernian FC heisst der neue Arbeitgeber von Elie Youan (23). Der französische Stürmer wird für die kommende Saison vom FC St. Gallen nach Schottland ausgeliehen. Der dortige Erstligist schnappt sich nach eigenen Angaben zudem eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

“Wir freuen uns, Elie bei den Hibs begrüssen zu dürfen und sind froh, dass er sich unter den zahlreichen Vereinen, die an ihm interessiert waren, für uns entschieden hat”, sagt Hibernian-Trainer Lee Johnson. “Elie ist ein sehr vielseitiger Stürmer mit ausgezeichneter Schnelligkeit und Dynamik. Seine Eigenschaften werden es uns ermöglichen, das Spiel zu verlängern und Räume für unsere technisch versierten Mittelfeldspieler zu öffnen.”

Youan wechselte nach einem Jahr auf Leihbasis im Sommer vergangenen Jahres fest vom FC Nantes in die Ostschweiz. Zuletzt war er für ein halbes Jahr an den KV Mechelen in Belgien ausgeliehen, für den Youan lediglich vier Kurzeinsätze verbuchte.

aoe 25 Juni, 2022 15:44