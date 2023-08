Leonidas Stergiou schon in Stuttgart! Wechsel vor Abschluss

Leonidas Stergiou wartet schon lange auf die grosse Chance, die sich ihm für den nächsten Karriereschritt bietet. Vielleicht vollzieht der talentierte Abwehrmann des FC St. Gallen diesen schon bald in der Bundesliga? Der VfB Stuttgart soll interessiert sein.

Noch ist für Leonidas Stergiou für den FC St. Gallen kein Einsatz in dieser Saison festgehalten. Der 21-Jährige hatte zuletzt mit einer Bindehautentzündung zu kämpfen und fiel deshalb etwas ab, sollte demnächst aber seine ersten Minuten bekommen.

Aber nicht mehr für den FCSG? Nach Informationen des Journalisten Sacha Tavolieri beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit der Verpflichtung von Stergiou, hat den Schweizer Juniorennationalspieler ins Visier genommen. Ein Austausch liegt zumindest nahe.

Verlässt Leonidas Stergiou den FC St. Gallen?

Der VfB stand in diesem Sommer in Verhandlungen wegen Matej Maglica, der inzwischen auf Leihbasis für Darmstadt 98 spielt. Stergiou wartet schon lange auf die grosse Möglichkeit, seine internationale Karriere zu lancieren. Über Gerüchte kam ein möglicher Wechsel bisher aber nicht hinaus.

In Stuttgart würde Stergiou in die Fussstapfen von Konstantinos Mavropanos treten, der unmittelbar vor dem Wechsel zu West Ham United steht. Stergious Vertrag in St. Gallen läuft noch bis 2024 und bringt ihn in eine gute Verhandlungsposition für einen Sommerwechsel.

Update (17.03 Uhr): Tatsächlich steht für Leonidas Stergiou der grösste Wechsel seiner bisherigen Karriere bevor. Der Verteidiger befindet sich laut Sacha Tavolieri bereits in Stuttgart, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufoption, die bei 2,5 Millionen Euro liegt.

aoe 19 August, 2023 17:03