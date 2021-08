Dem FC St. Gallen droht der Verlust eines weiteren Leistungsträgers

Dem FC St. Gallen droht weiterer Aderlass: Der spanische Mittelfeldspieler Victor Ruiz wird von Ligue 1-Aufsteiger Clermont Foot umworben.

Nach Angaben des “Blick” wollend ie Franzosen den 27-jährigen Spanier, der seit Anfang 2019 für den FCSG spielt, unter Vertrag nehmen. Allerdings sollen die Espen rund 1 Mio. Franken Ablöse für Ruiz verlangen. Eine Forderung, die Clermont offenbar nicht erfüllen wird. Weitere Verhandlungen sind notwendig.

Der Vertrag des Spielmachers in St. Gallen läuft noch bis 2023. Zum Auftakt in die neue Saison stand Ruiz zweimal in der Startelf und steuerte beim 2:2 gegen den FC Luzern auch einen Treffer bei.

psc 2 August, 2021 09:29