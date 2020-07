Der FC St. Gallen fegt Luzern vom Platz

Der FC St. Gallen übernimmt mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Luzern wieder den Leaderthron in der Super League-Tabelle.

Die Ostschweizer entscheiden die Partie zu Hause bereits in der ersten halben Stunde mit drei Treffern. Cedric Itten glänzt als Doppel-Torschütze. Kurz nach der Pause steht es nach einem verwandelten Penalty von Jordi Quintilla zwischenzeitlich sogar 4:0. Am Ende gewinnt das Team von Trainer Peter Zeidler, der seinen Vertrag in dieser Woche bis 2025 verlängert hat, 4:1.

Der FCSG bleibt nach dem 31. Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf YB an der Tabellenspitze. Im zweiten Spiel des Abends trennen sich Xamax und der FC Sion 0:0. Die Partie musste wegen eines positiven Corona-Falls bei den Neuenburgern zuvor um 24 Stunden verschoben werden. Xamax bleibt mit vier Punkten Rückstand am Tabellenende, Sion hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen.

