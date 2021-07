Der FC St. Gallen hat den Muheim-Nachfolger gefunden

Der FC St. Gallen muss den Abgang von Linksverteidiger Miro Muheim zum HSV kompensieren. Zuschlagen könnten die Espen nun beim Super League-erprobten Michael Kempter.

Der 26-Jährige wurde einst beim FC Zürich ausgebildet und bestritt für den FCZ auch 15 Super League-Einsätze. In der vergangenen Saison spielte er bei Neuchâtel Xamax in der Challenge League. Nun steht er ohne Verein da. Laut einem Bericht von “nau.ch” könnte der FCSG nun zuschlagen und Kempter unter Vertrag nehmen. Das Interesse am Abwehrspieler soll gross sein.

psc 1 Juli, 2021 14:05