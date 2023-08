FCSG gibt Update zu Leonidas Stergiou

Leonidas Stergiou stand bisher noch nicht für den FC St. Gallen im Einsatz. Trainer Peter Zeidler liefert die Gründe für das Fernbleiben.

Am vergangenen Wochenende hatte Leonidas Stergiou in Lugano sein erstes Aufgebot erfahren, kam allerdings nicht zum Einsatz für den FC St. Gallen. Der Abwehrstar hatte sich nach der Teilnahme an der U21-Europameisterschaft eine Bindehautentzündung zugezogen.

"Er hat jetzt eine komplette Woche trainiert und am Dienstag im Test gegen Mainz 90 Minuten gespielt", erklärte FCSG-Trainer Peter Zeidler während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Super League gegen den FC Luzern (Sonntag, 16.30 Uhr). Stergiou werde "früher oder später" wieder zum Einsatz kommen.

Ob der 21-Jährige gegen Luzern also sein Pflichtspieldebüt in dieser Saison geben wird, bleibt offen. Stergious Vertrag in St. Gallen läuft 2024 aus, er gilt als einer der Wechselkandidaten.

aoe 5 August, 2023 11:02