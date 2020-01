FCSG-Goalie Dejan Stojanovic hat Angebot von der Insel

Der FC St. Gallen droht seinen Stammgoalie Dejan Stojanovic zu verlieren. Der 26-jährige Österreicher hat ein Angebot aus der englischen Championship vorliegen.

Beim interessierten Klub handelt es sich laut “St. Galler Tagblatt” um den FC Middlesbrough, das seinen Stammkeeper Darren Randolph wohl an dessen Ex-Klub West Ham “verliert”. Dejan Stojanovic soll als Ersatz kommen. Für die Espen wäre es ein schwerer Schlag: Der 26-Jährige stand in der Vorrunde in sämtlichen Super League-Spielen zwischen den Pfosten. Im Sommer hatte er sich im Rennen um den Nummer 1-Posten gegen Neuzugang Jonathan Klinsmann durchgesetzt.

Sein Vertrag in St. Gallen läuft zum Saisonende aus, verlängert sich aber bei einer bestimmten Anzahl von Spielen. Als Ablöse könnten dem FCSG rund 2 Mio. Franken winken.

Es müsste aber sofort ein Ersatz her: Mit Klinsmann und auch Nico Strübi sind derzeit beide Ersatzkeeper verletzt. Eine mögliche Alternative wäre Raphael Spiegel von Challenge Ligist Winterthur.

psc 9 Januar, 2020 11:34