Fix: FCSG-Verteidiger Stergiou schliesst sich dem VfB Stuttgart an

Der Schweizer U21-Nationalspieler Leonidas Stergiou verlässt seinen Stammklub FC St. Gallen und schliesst sich Bundesligist VfB Stuttgart an.

Der 21-Jährige stösst zunächst auf Leihbasis zu den Schwaben, die ausserdem über eine Kaufoption für den Innenverteidiger verfügen. Stergiou blickt auf 139 Einsätze für den FCSG in der Super League zurück und wechselt nun erstmals ins Ausland.

"Es fühlt sich unglaublich gut an und ist sehr schön, bei so einem Verein wie dem VfB Stuttgart einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Ich habe mit Chadrac Akolo ein paar Worte gewechselt und nur Gutes über den Verein und seine überragenden Fans gehört. Der VfB Stuttgart, die Stadt und die Region haben viel zu bieten. Ich freue mich darauf, alles so schnell wie möglich kennenzulernen", sagt Stergiou über seinen Wechsel.

psc 22 August, 2023 18:45