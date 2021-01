Florian Kamberi steht vor dem Abgang bei St. Gallen

Florian Kamberi konnte die Erwartungen in St. Gallen bislang nicht erfüllen (0 Tore) und steht nach einem halben Jahr bereits wieder vor dem Abgang.

Wie “nau.ch” berichtet, steht der 25-Jährige auf der Wunschliste des deutschen Zweitligisten VfL Bochum. Kamberi ist in der Stürmerhierarchie bei den Espen derzeit nur die Nummer 5 hinter Boris Babic, Kwadwo Duah, Elie Youan und Jérémy Guillemenot, wie Trainer Peter Zeidler gegenüber “Blick” höchstpersönlich bestätigt.

Im Raum steht offenbar eine Leihe nach Bochum. Vertraglich ist Kamberi, der einst bei GC ausgebildet wurde und in der Vergangenheit in Schottland für einige Furore sorgen könnte, noch bis 2023 an den FCSG gebunden. In der 2. Bundesliga sammelte der frühere Schweizer U21-Nationalstürmer in der Saison 2016/17 Erfahrungen beim Karlsruher SC.

