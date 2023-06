Junger Schwede von Arsenal für den FC St. Gallen

Der FC St. Gallen verstärkt sich auf die neue Saison hin mit dem schwedischen Mittelstürmer Nikolaj Möller.

Der 20-Jährige kommt vom FC Arsenal zu den Espen. In der vergangenen Saison war er an den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch ausgeliehen und erzielte dort in 22 Ligaspielen vier Tore. Der gross gewachsene Angreifer (1.94 Meter) unterschreibt in St. Gallen für vier Jahre bis 2027.

"Wir freuen uns, dass Nikolaj bei uns einen langfristigen Vertrag unter-schrieben hat. Er ist jung und kann sich bei uns optimal weiterentwickeln", sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter.

psc 20 Juni, 2023 13:19