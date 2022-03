Keine Rückkehr nach St. Gallen: HSV verpflichtet Muheim fest

Miro Muheim hatte sich im vergangenen Sommer vom FC St. Gallen leihweise dem HSV angeschlossen. Nun wurde verkündet, dass der Linksverteidiger langfristig in Hamburg bleiben wird.

Miro Muheim wird im Sommer nicht zum FC St. Gallen zurückkehren, sondern weiterhin für den HSV auflaufen. Dies bestätigten beide Klubs am Sonntag in einer Medienmitteilung. Bei den Rothosen, die derzeit in der 2. Bundesliga auf den Aufstieg mitspielen, unterschreibt der gebürtige Zürcher einen bis 2025 gültigen Kontrakt. Über die Ablösesumme haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart.

Der Defensivspieler stiess im Januar 2018 vom Nachwuchs des Chelsea FC, wo er während insgesamt vier Jahren in der U18 und der U23 spielte, zum FCSG. Für die “Espen” absolvierte der 24-Jährige insgesamt 66 Pflichtspiele (59 Meisterschaftspartien, sechs Cupspiele und ein Einsatz in der Europa-League-Qualifikation). In dieser Zeit entwickelte er sich ausserdem zum U21-Nationalspieler.

“Wir wünschen Miro an seiner neuen alten Stelle weiterhin viel Erfolg und für seine Zukunft nur das Beste”, lässt sich Alain Sutter, Sportchef des FCSG zitieren. “Miro hat sich im bisherigen Saisonverlauf kontinuierlich weiterentwickelt und durch seine sportlichen und menschlichen Qualitäten unser Team verstärkt”, lobt derweil HSV-Sportdirektor Michael Mutzel und ergänzt: “Mit seiner festen Verpflichtung haben wir frühzeitig Planungssicherheit auf der Linksverteidiger-Position, darüber hinaus kann Miro aber auch eine offensivere Rolle einnehmen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und wollen seine sehr positive Entwicklung weiter fördern.” Muheim selbst betonte: “Ich bin sehr froh, dass das Leihgeschäft für beide Seiten gewinnbringend war und nun zu einer dauerhaften Zusammenarbeit führt.”

adk 20 März, 2022 12:11