Köln-Profi David Winke ist ein Thema beim FCSG

Der zentrale Abwehrspieler David Winke vom 1. FC Köln könnte im Sommer den Weg in die Super League finden.

Wie “transfermarkt.de” berichtet, ist der 23-jährige Innenverteidiger ein Thema beim FC St. Gallen. Winke konnte sich bei den Profis des Effzeh bislang nicht durchsetzen und strebt deshalb einen Abgang aus Köln nach dieser Saison an. Neben dem FC St. Gallen interssieren sich auch Twente Enschede sowie deutsche Zweit- und Drittligisten für seine Dienste. Eine Entscheidung über seine Zukunft hat er noch nicht getroffen.

Ein Wechsel kann ablösefrei vonstatten gehen, da der Kontrakt des Verteidigers Ende Juni ausläuft. In dieser Saison bestritt er für die 2. Mannschaft von Köln 16 Partien in der Regionalliga West. Am kommenden Samstag steht für den Linksfuss mit nigerianischen Wurzeln das letzte Ligaspiel des Jahres an.

psc 11 Mai, 2022 13:55