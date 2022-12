Krallt sich St. Gallen Pauli-Talent Roggow?

Der FC St. Gallen soll Interesse an einer Verpflichtung von Franz Roggow bekunden. Der 20-Jährige spielt derzeit beim FC St. Pauli.

Laut Informationen der «Bild» ist der FC St. Gallen an Franz Roggow dran. Der amtierende Tabellendritte der Super League habe den zentralen Mittelfeldspieler bereits gescoutet und sei von dessen Qualitäten überzeugt. Der Youngster besitzt beim Hamburger Zweitligist nur noch bis Saisonende. Für die Profis kam er in der laufenden Saison noch zu keinem Einsatz, dafür in allen 14 Partien in der Regionalliga Nord.

adk 25 Dezember, 2022 15:36