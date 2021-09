Neuer Klub für FCSG-Stürmer Lorenzo Gonzalez

Der Schweizer Stürmer Lorenzo Gonzalez vom FC St. Gallen hat einen neuen Klub gefunden.

Da der 21-Jährige bei den Espen in dieser Saison keine grosse Rolle spielt, lief die Suche nach einem neuen Verein schon länger. Fündig wurden Gonzalez und dessen Berater nun in Tschechien: Der Youngster wird für die aktuelle Saison an Zweitligist FK Ústí nad Labem verliehen. Trainer des Klubs ist der langjährige Bundesliga-Profi David Jarolím.

Gonzalez wechselte Anfang 2020 nach ST. Gallen und steht beim Super League-Klub bis Sommer 2023 unter Vertrag.

Lorenzo Gonzalez verlässt den FC St.Gallen 1879 vorerst. Der Stürmer wechselt leihweise bis zum Ende der laufenden Saison nach Tschechien zum FK Ústí nad Labem. 🟢⚪ | 📄👉🏻 https://t.co/s4yWfv7Oi2 pic.twitter.com/3jjEPsiKvd — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) September 10, 2021

psc 10 September, 2021 11:18