Neuzugang beim FC St. Gallen: Boubacar Faye Traorè

Der FC St. Gallen präsentiert die nächste Verstärkung: Der senegalesische Stürmer Boubacar Faye Traorè unterschreibt bei den Espen für zwei Jahre.

In der letzten Saison war der Angreifer in Israel bei Hapoel Kfar Saba tätig. Zuvor spielte Traorè unter anderem im Nachwuchs von Serie A-Klub Torino. Nun schliesst sich der Stürmer, der auf dem Flügel oder im Zentrum agieren kann, dem FCSG an und erhält dort das Trikot mit der Nummer 25.

“Mit Boubacar Faye Traorè konnten wir einen interessanten Spieler verpflichten, der genau in unser Konzept und zu unserer Spielphilosophie passt. Traorè verfügt über ein grosses Potenzial und kann unser Offensivspiel auf verschiedenen Positionen bereichern. Wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass er beim FC St.Gallen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird”, sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter.

psc 24 August, 2020 09:58