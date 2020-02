St. Gallen wehrt sich gegen Sperre gegen Victor Ruiz

Der FC St. Gallen akzeptiert die Sperre gegen Victor Ruiz nicht.

Der spanische Mittelfeldspieler wurde beim 1:0-Sieg gegen Servette am vergangenen Sonntag wegen einer groben Unsportlichkeit des Feldes verwiesen und anschliessend für drei Spiele gesperrt. Die erste Sperre am kommenden Wochenende gegen Luzern muss er in jedem Fall absitzen. Die Rekurskommission wird nun darüber befinden, was mit den übrigen zwei Sperren geschieht.

psc 13 Februar, 2020 18:48