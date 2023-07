St. Gallen-Profi Ricardo Alves wechselt in die Romandie

Super League-Aufsteiger Yverdon Sport sichert sich die Dienste von Mittelfeldspieler Ricardo Alves.

Der 21-Jährige stammt ursprünglich aus der Nachwuchsabteilung von Servette. Vor Jahresfrist heuerte er für zwei Jahre beim FC St. Gallen an. Dort konnte sich der gebürtige Genfer allerdings nicht durchsetzen. Nun führt ihn seine Reise wieder zurück in die Romandie. In Yverdon unterschreibt er für zwei Jahre hofft er auf mehr Spielpraxis. Insgesamt lief er während seiner Karriere bisher 44-mal in der Super League auf.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗥𝗶𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 !👋🏻💚 Ricardo Alves (21 ans) conserve le vert sur ses épaules et s’engage à Yverdon Sport, en provenance de St-Gall ! Milieu de terrain offensif très à l’aise techniquement, il a disputé 44 matchs de Super League avec Servette et St-Gall. pic.twitter.com/wJE0NatcHj — Yverdon Sport (@yverdonsport) July 17, 2023

