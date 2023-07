St. Gallen verpflichtet Oranje-Profi Richard van der Venne

Der FC St. Gallen nimmt den niederländischen Mittelfeldspieler Richard van der Venne unter Vertrag.

Der 31-jährige Offensivspieler war zuletzt während einem Jahr in Australien für Melbourne City aktiv, wo er in 22 Pflichtspielen sieben Tore und fünf Assists markierte. Nun wechselt er ablösefrei zu den Espen. Nun unterschreibt van der Venne in St. Gallen für zwei Jahre.

"Richard bringt viel Erfahrung in unsere Mannschaft. Er hat nicht nur seine Skorerqualitäten unter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, dass er sich in verschiedenen Ligen durchsetzen kann", sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter zum Neuzugang.

✍🏻 Welkom Richard! Mittelfeldspieler Richard van der Venne kommt zum #FCSG! Der Niederländer unterschrieb für zwei Jahre. Willkommen bei den Espen, Richard! 📰 https://t.co/tnQFFPCniw | #FCSG #GrüewissImHerz 🟢⚪️ pic.twitter.com/VEpJwaDuq4 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 6, 2023

psc 6 Juli, 2023 19:57