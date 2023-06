St. Gallen steht vor Transfer von Inter-Verteidiger Mattia Zanotti

Der FC St. Gallen setzt seine Transferoffensive fort. Auch Inter-Verteidiger Mattia Zanotti soll kommen.

Italienischen Medienberichten zufolge sind sich die Espen mit dem 20-jährigen Italiener einig. Dieser kam bei den Nerazzurri in der abgelaufenen Saison vorwiegend bei den Junioren zum Einsatz, durfte aber auch zweimal Kurzeinsätze in der Serie A bestreiten. Zanotti soll auf Leihbasis nach St. Gallen stossen, wo er den Sprung in den Erwachsenenfussball definitiv schaffen soll.

Vorwiegend kommt er in der rechten Abwehr zum Einsatz. Er kann aber auch auf links ausweichen oder offensiver agieren. Seit 2017 wurde Zanotti bei Inter ausgebildet, davor spielte er für Brescia Calcio.

psc 20 Juni, 2023 17:08