Breitenreiter verrät den Grund für seinen Abgang vom FC Zürich

André Breitenreiter wurde mit dem FC Zürich in seiner ersten Saison Meister, doch entschied sich für den Abgang. Seine Entscheidung lässt er nun Revue passieren.

Zu Beginn der Saison 2021/22 übernahm André Breitenreiter das Traineramt beim FC Zürich. Und es sollte dem 49-Jährigen gelingen, dem FCZ den ersten Meistertitel seit 2009 zu bescheren. Doch warum verliess der deutsche Übungsleiter Zürich? "Natürlich ist es mir schwer gefallen, Zürich nach dem Titelgewinn zu verlassen. Das steht ausser Frage", betont Breitenreiter gegenüber "Sport1".

Doch ihm sei "Authentizität sehr wichtig". Breitenreiter führt aus: "Ich bin ehrgeizig und erfolgsorientiert. Ich habe frühzeitig erkannt, dass der Erfolg in Zürich als selbstverständlich hingenommen wurde. Der Verein war nicht bereit, für den nächsten Schritt zu investieren. Deshalb habe ich auf dem Höhepunkt den Vertrag aufgelöst." Zudem habe er damals "die grosse Hoffnung und die Möglichkeit gesehen, in Hoffenheim nachhaltig erfolgreich arbeiten zu können" - doch das war nicht der Fall. Anfang Februar wurde er schon wieder freigestellt, nachdem die Mannschaft in neun Ligaspielen in Folge sieglos geblieben war.

adk 2 August, 2023 13:14