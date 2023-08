FC Zürich gibt die Verpflichtung von Rodrigo Conceição bekannt

Der FC Zürich schlägt auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet auf der rechten Verteidigerposition den Portugiesen Rodrigo Conceição.

Mit Rodrigo Conceição wechselt der Sohn von FC Portos Trainer Sérgio Conceição zum FC Zürich. Rodrigo Conceição wurde grösstenteils im Nachwuchs von Boavista Porto und von Benfica Lissabon ausgebildet und wechselte im Sommer 2020 in die zweite Mannschaft des FC Porto. Nachdem er in der Saison 21/22 an Moreirense FC ausgeliehen war, schaffte er im Herbst 2022 beim FC Porto den Sprung in die erste Mannschaft, wo er insgesamt 25 Pflichtspiele bestritt.

Unter anderem kam er auch in zwei Partien in der UEFA Champions League zum Einsatz. Rodrigo Conceição kam zudem zu 35 Länderspieleinsätzen für diverse portugiesische Nachwuchs-Nationalmannschaften. Er wird beim FCZ mit der Rückennummer 27 auflaufen.

adk 17 August, 2023 12:17