Perfekt: Der FCZ holt einen Stürmer von Inter Mailand

Der FC Zürich verstärkt sich im Sommer mit dem italienisch-ivorischen Stürmer Degnand Wilfried Gnonto von Inter Mailand.

Der 16-jährige war bislang im Nachwuchs der Nerazzurri tätig und kam in dieser Saison auch in der Youth League zum Einsatz. Seine weitere Entwicklung wird er nun beim FCZ in der Super League nehmen. Die Zürcher planen mit Degnand Wilfried Gnonto auch schon bei den Profis. Der Youngster unterschreibt beim Super Ligisten einen Dreijahresvertrag bis 2023.

Degnand Wilfried “Willy” Gnonto, dessen Familie ursprünglich von der Elfenbeinküste kommt, wurde in der italienischen Stadt Verbania geboren. Seit seinem neunten Lebensjahr spielt der Rechtsfuss bei Inter Mailand, wo er die gesamte fussballerische Ausbildung durchlief und zuletzt mit der U19 in der Primavera 1 in 12 Einsätzen einen Treffer und zwei Assists erzielte. Verschiedentlich hat Gnonto bereits auch mit der ersten Mannschaft von Inter Mailand mittrainiert. Im vergangenen November nahm der mehrfache italienische Nachwuchsinternationale an der U17-Weltmeisterschaft teil, wo er als jüngster Torschütze des Turniers mit seiner Mannschaft bis ins Viertelfinale vorstiess.

Wegen der Coronakrise ist noch unklar, wann Gnonto tatsächlich aus Italien in die Schweiz stösst.

psc 23 April, 2020 13:52