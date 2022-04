FCZ-Schock: Becir Omeragic fällt bis Saisonende aus

Hiobsbotschaft für den FC Zürich: Der Tabellenleader der Super League muss bis Saisonende auf Stamm-Innenverteidiger Becir Omeragic verzichten.

Wie die Zürcher mitteilen, hat der 20-Jährige beim 1:1-Remis im Derby gegen die Grasshoppers am vergangenen Samstag eine Meniskusverletzung erlitten. Omeragic wurde inzwischen sogar schon am Knie operiert. Der Eingriff verlief erfolgreich. Auf dem Platz eingreifen kann der Abwehrspieler in dieser Saison nicht mehr.

Im Derby gegen GC hat sich Becir Omeragic eine Meniskusverletzung zugezogen. Der 20-jährige Verteidiger wurde heute bereits erfolgreich operiert. Er wird dem #FCZ in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir wünschen Becir eine rasche Genesung und gute Besserung! pic.twitter.com/qZen2esSqJ — FC Zürich (@fc_zuerich) April 4, 2022

psc 4 April, 2022 17:56