FCZ-Stürmer Henri Koide wechselt nach Belgien

Mittelstürmer Henri Koide verlässt den FC Zürich wohl definitiv in Richtung Belgien.

Der 21-Jährige ist aktuell an Neuchâtel Xamax in die Challenge League ausgeliehen und hat dort in der laufenden Saison in 14 Challenge League-Spielen vier Tore erzielt. Gemäss dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri steht nun ein Wechsel von Koide zum belgischen Zweitligisten Beerschot bevor. Die beiden Klubs sollen sich über die Ablösemodalitäten geeinigt haben.

Xamax wurde ebenfalls schon aktiv und hat mit Tician Tushi (vom FC Basel) am Montag einen neuen Stürmer verpflichtet.

psc 31 Januar, 2023 10:22