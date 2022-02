FCZ-Torjäger Assan Ceesay will den Vertrag verlängern

Mit 12 Saisontoren liegt Assan Ceesay in der Torschützenliste der Super League hinter dem inzwischen nach Florenz gewechselten Arthur Cabral und Jordan Siebatcheu von YB derzeit auf dem dritten Platz. Der FCZ-Stürmer plant auch in den nächsten Jahren in Zürich aufzulaufen.

Der Knopf des 27-jährigen Gambiers ist in dieser Saison so richtig aufgegangen, nachdem er in den vergangenen Jahren häufig zu kämpfen hatte und zwischenzeitlich gar als Flop galt. In der aktuellen Form ist Ceesay nicht aus dem Team von André Breitenreiter wegzudenken. Und die Fans dürfen sich wohl auf weitere Jahre des Stürmers im FCZ-Trikot freuen.

“Bei einem Gespräch im Dezember hat uns Assan zugesichert, dass er seinen Vertrag verlängern wolle. In den nächsten Tagen werden wir erneut zusammensitzen”, sagt Klubpräsident Ancillo Canepa im “Blick”. Das aktuelle Arbeitspapier des Angreifers läuft zum Saisonende aus.

psc 11 Februar, 2022 09:15