FCZ überrascht mit Farbwahl beim Auswärtstrikot

Der FC Zürich zeigt am Montag erstmals sein neues Auswärtstrikot. Die Farbwahl überrascht durchaus.

Während der FCZ zu Hause natürlich weiterhin traditionell in weiss antritt, wählt der Super Ligist für die Auswärts-Jerseys die Farben schwarz und violett. Speziell sind in den schwarzen senkrechten Streifen die eingravierten "Züri Leue" als traditionelles Symbol des FC Zürich. Am Nacken ist der Schriftzug "Nie Usenand Gah" angebracht, der die Einigkeit und den Zusammenhalt verkörpern soll.

psc 31 Juli, 2023 17:54