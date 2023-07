Perfekt: FCZ-Verteidiger Fidan Aliti wechselt in die Türkei

Der FC Zürich verliert mit Fidan Aliti einen weiteren Leistungsträger der vergangenen drei Saisons: Der 29-Jährige wechselt in die Türkei und unterschreibt bei Erstligist Alanyaspor.

Dies geben die Türken am Dienstagmorgen bekannt. Fidan Aliti stiess 2020 zunächst auf Leihbasis aus Schweden zum FCZ und wurde ein Jahr später fix übernommen. Er kam meist in der Innenverteidigung zum Zug und gehörte auch zum Meisterteam der Saison 2021/22. Der kosovarische Nationalspieler, der einst beim FC Basel ausgebildet wurde, hat sich nun für den Gang in die Türkei entschieden. Der Abgang von Fidan Aliti ist für den FCZ sportlich ein herber Verlust. Da sein Vertrag noch bis 2025 lief, fliesst zumindest eine Ablöse in stattlichem Bereich.

