Perfekt: Kevin Rüegg unterschreibt bei Hellas Verona

Was sich in den letzten Tagen eindeutig abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: FCZ-Verteidiger Kevin Rüegg wechselt in die Serie A und unterschreibt bei Hellas Verona.

Am Freitagmorgen machen die Italiener die Verpflichtung des 22-jährigen Abwehrspielers zunächst via Twitter offiziell. Rüegg posiert im Schal des Klubs. Der Eintrag wird zwar kurz nach Veröffentlichung wieder gelöscht, an der Tatsache des Transfers dürfte dies aber nichts ändern. Berichten zufolge überweist der Serie A-Klub für die Dienste des Schweizer U21-Nationalspielers 2 Mio. Euro an den FC Zürich.

Der Youngster unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag.

psc 28 August, 2020 11:15