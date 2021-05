Bitter: Der FCZ verliert Jungstar Toni Domgjoni ablösefrei

Mittelfeldspieler Toni Domgjoni sowie Stürmer Adrian Winter und Goalie Novem Baumann haben beim FC Zürich keine Zukunft mehr.

Wie der Super League-Klub mitteilt, werden die auslaufenden Verträge dieses Trios (Stand jetzt) nicht mehr verlängert. Somit verliert der FCZ unter anderem seinen Jungstar Domgjoni ablösefrei, was finanziell bitter ist. Der 22-Jährige könnte seine Karriere im Ausland fortsetzen. Der Youngster war bereits seit 2009 im Verein. Bei einem Transfer hätte der FCZ einen Millionenbetrag kassieren können. Dazu hätte Domgjoni aber noch einmal verlängern müssen.

Auch Stürmer Adrian Winter verabschiedet sich nach insgesamt fünf Jahren von den Zürchern. Der 34-Jährige sagt zu seinem Abgang: “In meinen fünf Jahren beim Stadtclub habe ich eine wunderschöne Zeit erlebt und durfte mit dem Aufstieg in die Super League, dem Cupsieg 2018, sowie der zweimaligen Teilnahme an der Europa League zahlreiche Karrierehighlights sowie viele positive Emotionen und unvergessliche Momente erleben. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Mitspielern, dem Präsidentenehepaar Canepa, bei den Verantwortlichen, dem Trainerteam, dem Staff sowie insbesondere den FCZ-Fans und der Südkurve für die sensationelle Unterstützung bedanken. Nach meiner Knieoperation und der anschliessenden Reha ist es mein Ziel, nochmals auf dem Fussballplatz zu stehen.”

Keine Zukunft mehr beim FCZ hat ausserdem Ersatzgoalie Novem Baumann. Der 25-Jährige wurde beim Verein ausgebildet und spielt seit 2006 da. In dieser Saison kam er in der U21 zum Einsatz. Nun begibt er sich auf Klubsuche.

