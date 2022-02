Verlässt Andre Breitenreiter den FC Zürich?

Der FC Zürich spielt eine phänomenale Saison. Hauptverantwortlich dafür ist Andre Breitenreiter, der den Traditionsklub wahrscheinlich zum ersten Meistertitel seit 13 Jahren führen wird. Breitenreiters ausgezeichneter Arbeitsnachweis könnte ihn bei grösseren Klubs wieder ins Gedächtnis rufen.

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung des FC Zürich bereits auf den Zweiten BSC Young Boys. Die Meisterschaft, so der Tenor, kann dem FCZ fast nicht mehr genommen werden – auch wenn noch 15 Spiele ausstehen. Dass sie im Letzigrund vom ersten Meistertitel seit mehr als einer Dekade träumen, ist auch ein Verdienst von Andre Breitenreiter.

Während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Super League gegen den FC Sion (Sonntag, 14.15 Uhr) wurde Breitenreiter auf ein mögliches Interesse aus Deutschland angesprochen. “Das ist völlig unwichtig, es geht um den FCZ und dessen Erfolg”, wiegelte der Zürcher Trainer postwendend ab. “Eines können wir schon sagen: Es ist eine tolle Erfolgsgeschichte, es ist eine fantastische Saison. Sie wird nie in einer Enttäuschung enden. Egal was kommt, ob wir Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter werden, es wird einfach toll sein.”

Breitenreiter verfügt über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. In Deutschland coachte der 48-Jährige Hannover 96, den FC Schalke 04 sowie den SC Paderborn. Breitenreiter stellt den Aufschwung des FCZ heraus, in dem er die wirtschaftlichen Bedingungen gegenüber den anderen Klubs vorträgt: “Das ist einfach schön.”

aoe 19 Februar, 2022 11:29