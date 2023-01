Doppel-Abgang: GC verleiht zwei Spieler

Die Grasshoppers geben Simone Stroscio und Robin Kalem bis im Sommer an Challenge Ligist FC Schaffhausen ab.

Die Munotstädter leihen die beiden Profis aus. Der 19-jährige Mittelfeldspiele Simone Stroscio kam in dieser Saison bei GC vorwiegend in der U21 zum Einsatz. Nun soll er in Schaffhausen eine Rolle im Challenge League-Team spielen.

Der deutsche Flügelspieler Robin Kalem verbrachte bereits die Hinrunde in Schaffhausen. Das Leihgeschäft lief Ende Dezember 2022 aus, nun wurde ein neues vereinbart. Im Zuge dessen hat der 20-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei GC um ein Jahr (mit Option) bis 2024 verlängert.

20 Januar, 2023