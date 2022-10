GC schlägt FCZ im Derby deutlich – Remis bei St. Gallen und Servette

Derby-Pleite für den FCZ: Die Grasshoppers siegen deutlich mit 4:1. Im Parallelspiel trennen sich St. Gallen und Servette 1:1.

Der FCZ bleibt weiter in der Krise stecken. In der 13. Runde der Super League unterlag der amtierende Meister den Grasshoppers mit 3:1. Für GC traf Huilherme Schettine Guimaraes per Doppelpack (30., 50.) und Peter Pusic (45.+4). Auf der Gegenseite sah Fabian Rohner in der 64. Minute die Rote Karte. Blerim Dzemailis erfolgreicher Penalty (90.) sorgte nur noch für leichte Ergebnisänderung, zumal GC in der 94. Minute durch Christian Herc den Deckel draufmachte.

Ein Remis gab es derweil zwischen St. Gallen und Servette. Nachdem die Gäste in der 41. Minute durch Dereck Kutesa in Führung gingen, glich Isaac Osa’s Schmidt in der 53. Minute aus.

adk 23 Oktober, 2022 18:29