Guillaume Hoarau hat neuen Job im Schweizer Fussball

Ex-Profi Guillaume Hoarau kehrt in einer neuen Funktion in den Schweizer Fussball zurück.

Der 39-jährige frühere YB- und Sion-Stürmer wird neuer TV-Experte bei "blue Sport". Für die französische Version des Senders wird Hoarau im Studio und in den Stadien diverse Spiele analysieren. Passenderweise erfolgt sein erster Einsatz bereits an diesem Mittwoch beim Playoff-Spiel seines Ex-Klubs YB in der Champions League.

Wie der Sender bekanntgibt, stösst auch Sion-Keeper Kevin Fickentscher neu zum Experten-Team.

psc 21 August, 2023 11:28