Real-Klausel für Mbappe?

Real Madrid will sich früher oder später mit Kylian Mbappe verstärken. In Spanien wird nun der nächste Plan konstruiert, den sich die Blancos im Falle eines Transfers des Superstar einfallen lassen könnten.

Die Entwicklungen der letzten Wochen dürften den Verantwortlichen bei Real Madrid nicht wirklich gefallen haben. Das grosse Transferziel Kylian Mbappe tendiert wohl immer mehr dazu, seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain zu verlängern.

Die Blancos lassen sich aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen und arbeiten schon an einer alternativen Lösung. So berichtet die “AS”, dass Mbappe seinen Vertrag in Paris zwar verlängern könnte. Im neuen Vertragswerk des Superstars könnte jedoch eine Vertragsklausel implementiert werden, die ihm einen Ausstieg für einen Real-Wechsel erleichtern würde.

Mbappe würde bei so einem Passus aber wesentlich teurer werden, was wiederum die Frage nach der wirtschaftlichen Darstellbarkeit eines Transfers aufkommen lässt. Real ist einer der Topklubs, den die Corona-Pandemie am schlimmsten getroffen hat.

Der neue PSG-Trainer Mauricio Pochettino ging kürzlich davon aus, dass Mbappe die kommenden Jahre an der Seine spielen wird: “Es gibt viele Gerüchte um seine Zukunft, aber ich sehe Kylian viele Jahre bei PSG.”

aoe 6 Februar, 2021 15:39