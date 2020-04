Bis September keine Fussballspiele mit Zuschauern in der Schweiz

Grossanlässe, darunter auch Fussballspiele mit mehr als 1’000 Zuschauern bleiben in der Schweiz wohl bis September untersagt.

Dies soll Bundesrat Alain Berset dem “Tagesanzeiger” zufolge am Mittwoch seinem Kollegium vorschlagen und später auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Kommt es so, wären Super League-Spiele mit Zuschauern weitere rund drei Monate verboten. Was mit Anlässen mit weniger als 1’000 Anwesenden geschieht, ist noch nicht klar.

Geisterspiele dürften aber im Grundsatz erlaubt werden. Darauf haben sich die Schweizer Fussballklubs ohnehin schon eingestellt. Allerdings wären so auch Partien aus der nächsten Saison vom Zuschauerverbot betroffen.

Offiziell bestätigt sind diese Pläne bislang nicht. Am Mittwoch wird der Bundesrat informieren.

psc 28 April, 2020 17:32