Spieler-Vereinigung fordert Impflicht für Profis & Zuschauer

Die Schweizer Spieler-Vereinigung spricht sich für eine Impfpflicht für Profis & Zuschauer aus.

“Für die SAFP ist der Nachweis einer Impfung zum Besuch eines Spiels der beste Weg zur Normalisierung des Meisterschaftsbetriebs mit Zuschauern in den Stadien. Sodann sollen alle Spieler, der gesamte Staff sowie alle im Stadion arbeitenden Personen geimpft werden”, schreibt die Swiss Association of Football Players (SAFP) in einer Mitteilung.

Mit der Liga stand die Vereinigung bislang nicht im Kontakt. Dort will man vorerst noch keine Entscheidung fällen. “Es ist ein sehr heikler Bereich, der rasch ethische Fragen aufwirft”, wird SFL-Kommunikationschef Philippe Guggisberg vom “Blick” zitiert: “Wir klären derzeit ab, was der Impfstoff für den Fussball, für die Spieler und für die Stadien bedeutet.”

Die SAFP ist der Meinung, dass die Klubs der Super und Challenge League die Zuschauerkapazitäten wieder schrittweise erhöhen dürfen, sobald der Zugang zur Impfung für die breite Bevölkerung gegeben ist. Zudem sollen nur Besucher Eintritt in die Stadien erhalten, die eine Impfung gegen Covid-19 vorweisen können: “Auf diese Weise kann für alle teilnehmenden Personen ein sicheres Erlebnis gewährleistet und der Meisterschaftsbetrieb innert kurzer Zeit schrittweise zur Normalität zurückgeführt werden”, sagt SAFP-Präsident Lucien Valloni.

Die Spieler hätten mit diesem faktischen Impfzwang keine Probleme, ist Valloni überzeugt: “Diejenigen, mit denen ich Kontakt hatte, hätten kein Problem damit.”

Wie das ganze umsetzbar ist, lässt Valloni noch offen. Ideen hat er aber bereits: “Man kann sich eine Art Datenbank vorstellen, in der sich der Fan registrieren muss, wenn er Zugang zu Stadien haben will. Oder einen Impfpass, der vorgewiesen werden muss. Aber wichtig ist, dass die Diskussion jetzt angestossen wird, damit man bereit ist, wenn alle Zugang zum Impfstoff haben.”

psc 29 Dezember, 2020 15:26