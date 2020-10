YB behauptet Tabellenspitze mit Sieg gegen Luzern

Die Young Boys bestätigen ihre Rolle als Leader und behaupten die Tabellenspitze der Super League nach der 5. Runde. Gegen den FC Luzern gibt es für den Meister einen knappen 2:1-Erfolg.

YB darf sich über weitere drei Zähler auf dem Konto freuen. Das Team von Gerardo Seoane dominierte das Heimspiel gegen die Gäste aus Luzern, kassierte aber in der 19. Minute einen Penalty, den Marvin Schulz zur Führung für den FCL verwandeln konnte. Luzern nach der ersten Hälfte in Front, gelang es den Hausherren in der 58. Minute in Person von Elia Meschack, den Ausgleich zu erzielen. Den Siegtreffer für YB schoss Jean-Pierre Nsame in der 69. Minute.

adk 25 Oktober, 2020 18:04