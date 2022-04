YB: Die Diagose bei Captain Fabian Lustenberger ist bekannt

Die Young Boys müssen auf zwei weitere Defensivkräfte verzichten: Fabian Lustenberger und Jordan Lefort hat es am Wochenend erwischt.

Inzwischen sind die Diagnosen bekannt. Captain Fabian Lustenberger zog sich am Sonntag im Spiel gegen Basel eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zu und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen. Abwehrkollege Lefort wird wegen einer im Training erlittenen Schulterverletzung sogar mehrere Monate ausfallen. Der 28-Jährige kann erst in der kommenden Saison wieder am Spielbetrieb teilnehmen.

