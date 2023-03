YB schlägt FCB klar – Remis zwischen Lugano und Servette

Die Young Boys setzen sich in der Super League souverän mit 3:0 gegen den FC Basel durch. Der FC Lugano und Servette trennen sich 1:1.

Dank des Eigentors von Riccardo Calafiori (76.) sowie das Doppelpacks von Cedric Itten (80., Penalty; 89.) haben die Young Boys in der 25. Runde der Super League den FC Basel daheim deutlich besiegt. Parallel gab es in der Partie zwischen dem FC Lugano und Servette keinen Sieger. Dabei waren die Gäste aus Genf durch Theo Valls in Führung gegangen (74.), doch Zan Celar glich spät aus (90.).

Im früheren Duell des Tages hat der FC Winterthur daheim den FC St. Gallen dank eines Tors von Noe Holenstein geschlagen (53.). Dabei hatten die Espen aufgrund eines Platzverweises von Julian von Moos (2.) nahezu die komplette Partie in Unterzahl gespielt.

adk 19 März, 2023 18:26