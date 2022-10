Wüste Bilder: 127 Tote bei Fussballspiel in Indien

Gemäss Behördenanganben sterben 34 Menschen auf dem Spielfeld des Kanjuruhan-Stadions, alle weiteren kommen in Krankenhäusern ums Leben. Die meisten Todesfälle soll es wegen Sauerstoffmangel geben, berichten der Radiosender «Elshinta» und die TV-Station «tvOne».

Die Bilder zeigen die heftigen Ausschreitungen, zu denen es nach dem Spiel kommt:

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi

— BNO News (@BNONews) October 1, 2022