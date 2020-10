Daniel Sturridge: Nach einem eineinhalbjährigen Trabzonspor-Intermezzo ist Sturridges Vertrag im März dieses Jahres in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Der 30-Jährige ist zuvor vom englischen Fusssballverband bis Mitte Juni aufgrund einer vonseiten seines Bruders platzierten Transferwette von allen Fussballaktivitäten gesperrt worden. Sturridge möchte am liebsten in die Premier League zurück. Gerüchte? Fehlanzeige.