Ajax trennt sich von Trainer Johnny Heitinga

Dies verkündet der Eredivisie-Klub am Donnerstag. Der neue Sportdirektor Sven Mislintat sagt: "Ich habe es John heute Nachmittag gesagt. Persönlich war dies eine schwierige Entscheidung und es war nicht leicht, ihm dies mitzuteilen. John ist an Bord gekommen, um dem Verein in einer schwierigen Zeit zu helfen und er hat das mit vollem Einsatz getan. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Er hat in den vergangenen Monaten viel gelernt und wir möchten eine Rolle in seiner Entwicklung spielen und ihn mit dem Verein in Verbindung halten. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Ajax einen erfahreneren Cheftrainer braucht. In der Phase, in der wir uns gerade befinden, und um die Leistung von Ajax zu verbessern, ist das von grosser Bedeutung." Heitinga hatte die Mannschaft Ende Januar übernommen.

Ajax has let John Heitinga know that the club will start its search for a new head coach for Ajax 1.

Mislintat: ‘John got on board to help the club in a difficult time, and he did that full of dedication. We are very grateful for that.’

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 1, 2023